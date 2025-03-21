إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في الضفة الغربية

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن أحد جنوده أصيب بجروح خطيرة خلال مواجهات مع مسلحين في مدينة نابلس بالضفة الغربية.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "خلال نشاط نفذته قوات جيش الدفاع الليلة (الجمعة) في مدينة نابلس ضمن لواء السامرة، أطلق مخرب النار نحو القوات، فردت القوات بإطلاق النار باتجاه مصدر النيران".

وأضاف البيان "نتيجة لإطلاق النار، أصيب مقاتل احتياط في جيش الدفاع بجروح خطيرة. تم نقله لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وقد تم إبلاغ عائلته".

وفجر اليوم الجمعة، اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، وقرى برقة شمال غرب، وقبلان ويتما جنوبا.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اقتحموا حارتي الجماسين والحشاشين في مخيم بلاطة، وأطلقوا الرصاص الحي في محيط المكان، فيما لم يبلغ عن اعتقالات، أو إصابات.

وأضافت أن آليات إسرائيلية اقتحمت بلدة برقة، وداهمت عددا من المنازل فيها وقامت بتفتيشها، وعاثت بها خرابا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وكانت القوات الإسرائيلية اقتحمت قريتي قبلان ويتما جنوب نابلس، وسط إطلاق الرصاص الحي، وقنابل الغاز والصوت.