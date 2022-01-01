زيارة تاريخيّة ..وفد أمريكي يلتقي مع قادة طالبان بمشاركة بشار المصري

كابول/وكالات/

عقد وزير خارجية حكومة طالبان، أمير خان متقي، اجتماعًا في كابول مع مسؤولين أمريكيين، من بينهم آدم بوهلر والمبعوث السابق زلماي خليل زاد ورجل الأعمال من أصل فلسطيني بشار المصري، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الأفغانية.

وتناولت المحادثات العلاقات الثنائية، الإفراج عن السجناء، والخدمات القنصلية للأفغان في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وشدد متقي على ضرورة تجاوز آثار عقدين من الحرب بين أفغانستان والولايات المتحدة، داعيًا إلى إقامة "علاقات سياسية واقتصادية" بين البلدين، ومؤكدًا أهمية "الحوار كوسيلة لحل القضايا العالقة".

من جانبه، أشار بولر إلى إحراز "تقدم" في ملف السجناء، واعتبر ذلك "خطوة إيجابية لتعزيز الثقة"، وفق ما نقلته الوزارة الأفغانية.

أما نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، حافظ ضياء أحمد، فقال إن الوفد الأمريكي هو الأول الذي يزور أفغانستان منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في كانون الثاني/يناير.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تزايدت فيه التكهنات بشأن مراجعة إدارة الرئيس دونالد ترامب لاستراتيجيتها تجاه طالبان، في ظل انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

الإفراج عن مواطن أمريكي

في تطور موازٍ، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، عن إطلاق سراح المواطن الأمريكي جورج غليزمان، الذي قضى أكثر من عامين رهن الاحتجاز في أفغانستان، مشيرًا إلى أنه في طريقه إلى الولايات المتحدة للقاء زوجته ألكساندرا.

وجاء الإفراج عن غليزمان، البالغ من العمر 66 عامًا، بعد أسابيع من المفاوضات التي قادها وسطاء قطريون وأمريكيون.

وأعلن خليل زاد، عبر منصة "إكس"، الإفراج عن غليزمان، قائلًا: "لقد نجحنا في تأمين إطلاق سراح المواطن الأمريكي جورج غليزمان بعد عامين من الاحتجاز في كابول".

وأضاف خليل زاد أن "حكومة طالبان وافقت على الإفراج عنه كبادرة حسن نية تجاه الرئيس الأمريكي والشعب الأمريكي".

وكانت طالبان قد احتجزت غليزمان في كانون الأول/ ديسمبر 2022، بعد نحو 16 شهرًا من استعادة الحركة السيطرة على أفغانستان. وفي أيلول/ سبتمبر 2023، أعلنت الولايات المتحدة أنه محتجز ظلمًا.

ومع غياب أي وجود دبلوماسي أمريكي في أفغانستان بعد إغلاق السفارة في آب/ أغسطس 2022، لعبت قطر دوراً هاماً. وقال روبيو إن "قطر أثبتت أنها شريك موثوق ووسيط فعال"، مشيدًا بجهودها الدبلوماسية في تأمين الإفراج عن غليزمان.

ويُعد غليزمان ثالث مواطن أمريكي يتم الإفراج عنه من أفغانستان هذا العام، بعد إطلاق سراح ريان كوربيت وويليام ماكينلي في كانون الثاني/ يناير، في صفقة تبادل أسرى مع طالبان.