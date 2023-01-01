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مصر تنفي بشكل قاطع مزاعم عن استعدادها لنقل نصف مليون غزيَ لشمال سيناء

الجمعة 21 مارس 2025 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تنفي بشكل قاطع مزاعم عن استعدادها لنقل نصف مليون غزيَ لشمال سيناء



القاهرة/سما/

نفت مصر، يوم الجمعة، بـ"شكل قاطع" مزاعم وردت في وسائل إعلام، تتحدث عن استعداد القاهرة لنقل نصف مليون فلسطينيّ بشكل مؤقت لمدينة مخصصة بشمال سيناء، كجزء من خطة إعادة إعمار قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان للهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ردًّا على مزاعم وسائل إعلام دون أن تحدد جهتها، مشدّدة على موقف القاهرة الثابت بـ"الرفض القاطع والنهائي، لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين".

وقالت الهيئة في بيان إن "مصر تنفي بصورة قاطعة وتامة، المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام، بأنها مستعدة لنقل نصف مليون مقيم من غزة، بشكل مؤقت إلى مدينة مخصصة في شمال سيناء، كجزء من إعادة إعمار قطاع غزة".

وأكدت كذب تلك الادعاءات التي وصفتها بأنها "باطلة، وتتنافى جذريا وكليا مع موقف مصر الثابت والمبدئي، الذي أعلنته منذ الأيام الأولى لحرب الإبادة على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023".

وجدّدت القاهرة رفضها "القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين منها، قسرا أو طوعا، لأي مكان خارجها، وخصوصا إلى مصر".

كما جدّدت التأكيد على أن أي محاولة من شأنها تهجير أهل غزة، بمثابة "تصفية للقضية الفلسطينية، وخطر داهم على الأمن القومي المصري"، بحسب البيان ذاته.

وفي السياق، أشارت الهيئة إلى أن هذا الموقف المصري الثابت والواضح، هو الذي قامت عليه ومن أجله الخطة اللي قدمتها مصر في قمة القاهرة العربية الطارئة الأخيرة لإعادة إعمار قطاع غزة في 4 آذار/ مارس الجاري.

وذكرت أن الموقف المصري تجاه إعمار قطاع غزة، قائم على "عدم مغادرة شقيق فلسطيني واحد له، وهو ما وافقت عليها القمة بالإجماع".

وكاننت تقارير قد روّجت خلال الساعات الماضية، لأنباء تزعم استعداد مصر لنقل نصف مليون فلسطيني من غزة لمدينة في شمال سيناء.

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