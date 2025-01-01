6 شهداء أطفال ومصابون بقصف الاحتلال الاسرائيلي شقة سكنية بمدينة غزة

غزة/سما/

استشهد 6 أطفال وأصيب عدد من المواطنين، إثر قصف إسرائيلي استهدف، مساء اليوم الجمعة، شقة سكنية بمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال قصفت بالصواريخ شقة سكنية في شارع الجرو، بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

كما أصيب عدد من المواطنين بجروح، بينهم خطيرة، إثر استهداف الاحتلال لمجموعة من المواطنين شمال المغراقة بصاروخ من طائرة استطلاع، نقلوا على إثرها إلى مستشفى العودة وسط قطاع غزة.

وأصيب شاب من ذوي الإعاقة بجروح، إثر إطلاق قناصة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليه، في قرية المغراقة جنوب مدينة غزة، وتم نقله لمستشفى العودة.