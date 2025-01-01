  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"يديعوت" تكشف : حكومة نتنياهو تدرس خطة لتفكيك الضفة الغربية وحكم الرئيس عباس

الجمعة 21 مارس 2025 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"يديعوت" تكشف : حكومة نتنياهو تدرس خطة لتفكيك الضفة الغربية وحكم الرئيس عباس



القدس المحتلة/سما/

 

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية يوم الجمعة، أن جهات مختلفة في المؤسسة الأمنية وحكومة نتنياهو تناقش فكرة تحويل مناطق السلطة الفلسطينية إلى أقاليم، وهذا يعني تفكيك حكم محمود عباس (أبو مازن) في رام الله، ومنح كل مدينة فلسطينية حقوقها حسب منطقتها حتى تتمكن من إدارة نفسها بشكل مستقل في مواجهة الجيش الإسرائيلي وإسرائيل.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع التجريبي في مدينة مثل الخليل، حيث سيتم محاولة إنشاء قيادة محلية تتولى زمام الأمور. يتفق الطرفان على أنه بعد السابع من أكتوبر، يجب أن تسير الأمور بشكل مختلف، "كلٌّ لمصلحة شعبه"، يوضح مصدر مطلع على التفاصيل.

الأكثر قراءة اليوم

القسام تقصف تل ابيب بالصواريخ

صاروخ باليستي من اليمن صوب القدس ومستوطنات الضفة والحوثيون يطالبون باخلاء تل أبيب ..

أبو عبيدة يشكر صنعاء لدعمها ويؤكد: تقاطع صواريخ اليمن وغزة بسماء تل أبيب رسالة قوية للأعداء

الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع العملية البرية في رفح جنوب قطاع غزة ..

الكشف عن أهداف إيرانية محتملة للهجوم الاسرائيلي الاميركي القادم..

الأونروا: استشهاد 5 من موظفينا خلال الأيام الماضية بغزة والقادم اسوأ..

الاحتلال الاسرائيلي : حماس تمتلك مزيدا من الصواريخ

الأخبار الرئيسية

هل تُطيح (قطر-غيت) بنتنياهو ؟.. كبار مُساعدي نتنياهو تلقوا اموالاً من الدوحة قبل العدوان وخلاله..

الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في غزة وهرتسوغ ينتقد نتنياهو ..

اليوم الرابع لعودة الحرب: طائرات الاحتلال تقصف أهدافًا بقطاع غزة وتقدم بري غرب رفح

مستشار الأمن القومي الاميركي: حماس اختارت الحرب ولإسرائيل الحق في الدفاع عن شعبها

حكومة نتنياهو تصوت لصالح إقالة رئيس جهاز "الشاباك"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية