"يديعوت" تكشف : حكومة نتنياهو تدرس خطة لتفكيك الضفة الغربية وحكم الرئيس عباس

القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية يوم الجمعة، أن جهات مختلفة في المؤسسة الأمنية وحكومة نتنياهو تناقش فكرة تحويل مناطق السلطة الفلسطينية إلى أقاليم، وهذا يعني تفكيك حكم محمود عباس (أبو مازن) في رام الله، ومنح كل مدينة فلسطينية حقوقها حسب منطقتها حتى تتمكن من إدارة نفسها بشكل مستقل في مواجهة الجيش الإسرائيلي وإسرائيل.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع التجريبي في مدينة مثل الخليل، حيث سيتم محاولة إنشاء قيادة محلية تتولى زمام الأمور. يتفق الطرفان على أنه بعد السابع من أكتوبر، يجب أن تسير الأمور بشكل مختلف، "كلٌّ لمصلحة شعبه"، يوضح مصدر مطلع على التفاصيل.