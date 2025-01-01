  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجمعة الثالثة من رمضان.. الاحتلال يعرقل وصول آلاف المواطنين للأقصى

الجمعة 21 مارس 2025 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجمعة الثالثة من رمضان.. الاحتلال يعرقل وصول آلاف المواطنين للأقصى



القدس المحتلة/سما/

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، للجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك، فرض قيود مشددة على دخول المصلين القادمين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس المحتلة، لأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك.

وعزز جيش الاحتلال من تواجده على حاجزي قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، وحاجز "300" الفاصل بين مدينتي بيت لحم والقدس، ودقّق في هويات المواطنين، ومنع من هم دون سن 55 عاما من الرجال و50 عاما من النساء وحصلوا على "تصاريح خاصة"، من دخول القدس، ورغم ذلك توافد آلاف المواطنين منذ صباح اليوم، عبر الحاجزين في محاولة الوصول إلى المسجد الأقصى.

وأفاد شهود عيان لـــ"وفا" بأن قوات الاحتلال أعادت عشرات المسنين على حاجزي قلنديا وبيت لحم كانوا في طريقهم للمسجد الأقصى، بحجة عدم حصولهم على التصاريح المطلوبة التي تمكنهم من الدخول.

وأضافوا أن قوات الاحتلال أغلقت بوابات حاجز قلنديا العسكري ومنعت أحدا من الدخول لنحو نصف ساعة، قبل أن تعيد فتحها، واحتجزت صحفيا وحققت معه ميدانيا بعد أن عرقلة عمل الطواقم الصحفية في المكان.

كما فرضت قوات الاحتلال قيودا مشددة على بوابات المسجد الأقصى المبارك، ودققت في هويات الشبان على مداخل البلدة القديمة وأبواب المسجد، ومنعت عددا منهم من الدخول.

الأكثر قراءة اليوم

القسام تقصف تل ابيب بالصواريخ

صاروخ باليستي من اليمن صوب القدس ومستوطنات الضفة والحوثيون يطالبون باخلاء تل أبيب ..

أبو عبيدة يشكر صنعاء لدعمها ويؤكد: تقاطع صواريخ اليمن وغزة بسماء تل أبيب رسالة قوية للأعداء

حماس تؤكد استمرار المحادثات لوقف العدوان على غزة

الكشف عن أهداف إيرانية محتملة للهجوم الاسرائيلي الاميركي القادم..

الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع العملية البرية في رفح جنوب قطاع غزة ..

الأونروا: استشهاد 5 من موظفينا خلال الأيام الماضية بغزة والقادم اسوأ..

الأخبار الرئيسية

هل تُطيح (قطر-غيت) بنتنياهو ؟.. كبار مُساعدي نتنياهو تلقوا اموالاً من الدوحة قبل العدوان وخلاله..

الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في غزة وهرتسوغ ينتقد نتنياهو ..

اليوم الرابع لعودة الحرب: طائرات الاحتلال تقصف أهدافًا بقطاع غزة وتقدم بري غرب رفح

مستشار الأمن القومي الاميركي: حماس اختارت الحرب ولإسرائيل الحق في الدفاع عن شعبها

حكومة نتنياهو تصوت لصالح إقالة رئيس جهاز "الشاباك"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية