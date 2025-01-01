رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الجمعة، في عناوينها الرئيسية، استشهاد أكثر من 100 مواطن، ونحو 160 إصابة، جراء قصف الاحتلال منازل وخيام المواطنين ومناطق مأهولة في قطاع غزة.

كما عنونت الصحف، مواصلة الاحتلال هدم المنازل والتهجير في طولكرم وجنين ومخيماتها.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة":

- لازاريني: سكان غزة يمرون مرارا وتكرارا تحت أنظارنا اليومية بأسوأ كوابيسهم

- الرئيس يصدر قرارا بترقية العميد إياد طاهر محمد أقرع إلى لواء وتعيينه قائدا للأمن الوقائي

- الاحتلال يواصل هدم المنازل والتهجير في طولكرم وجنين ومخيماتها

- "البيت الأبيض": ترامب "يدعم بالكامل" ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة

- مؤسسات الأسرى: 14 أما يعتقلهن الاحتلال في سجونه ويحرمهن من احتضان أبنائهن

- "المالية": الاحتلال يحتجز 7 مليارات شيكل من أموال المقاصة

- "الأوقاف": لا نمتلك أي تأشيرات خارج قرعة الحج

* "الأيام":

- 100 شهيد.. غارات وإنذارات إخلاء في خان يونس وبيت لاهيا

- سلطات الاحتلال ترفض تسليم الحرم الإبراهيمي للجمعة الثالثة

- جيش الاحتلال يكثف عمليات الهدم والتدمير والتهجير في مخيمات الشمال

- القمة الأوروبية تدعو لوقف إطلاق نار "فوري" في غزة

- الاحتلال يهدم منزلا في الولجة ويخطر بهدم 5 منازل أخرى

- "العفو الدولية": "القمة الأوروبية" أضفت الشرعية على الإبادة

- الحكومة الإسرائيلية تعتزم إنهاء خدمات رئيس الشاباك في 20 المقبل

- تحقيق لـ "سي إن إن": إسرائيل قصفت المبنى الأممي في غزة

* "القدس":

- بدء التوغل البري

- استمرار العدوان على مخيمات جنين طولكرم وسط اتساع عمليات التهجير القسري.. هدم واحراق عشرات المنازل

- الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

- الاحتلال يرفض تسليم الحرم الإبراهيمي للجمعة الثالثة من رمضان

- واشنطن: ترامب يدعم بالكامل ما تقوم به إسرائيل في غزة

- القمة الاوروبية تدعو للتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في غزة