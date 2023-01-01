نتنياهو يصف بار بـ"اللين" : لم يكن عدوانيا بما فيه الكفاية في مفاوضات الأسرى

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، "ضعيف" و"ليس الشخص المناسب لإعادة تأهيل المنظمة"، بحسب مكتبه.

وأكد نتنياهو أمام الحكومة، أن قراره اتخذ في ليلة السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وخلال المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى التي أعقبت ذلك.

وقال نتنياهو: "لقد كنتُ أُدير المفاوضات الدبلوماسية لسنواتٍ طويلة. كان نهجه متساهلاً، ولم يكن عدوانياً بما يكفي".

وزعم أنه منذ استبدال بار بمسؤول كبير آخر في الشاباك، "انخفضت التسريبات بشكل كبير، ومن خلال مفاوضات ناجحة للغاية تمكنا من إعادة الرهائن".

تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس في يناير/ كانون الثاني، قبل أسابيع من إبعاد نتنياهو لبار من فريق التفاوض.