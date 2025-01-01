اليوم الرابع لعودة الحرب: طائرات الاحتلال تقصف أهدافًا بقطاع غزة وتقدم بري غرب رفح

غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الرابع لعودة الحرب قصفها لعدة مناطق في قطاع غزة.

وتقدمت عدة آليات للمخيم الغربي بحي تل السلطان غرب رفح، وأطلقت القذائف الصوتية والنار بشكل مستمر في المنطقة.

وأطلقت آليات الاحتلال المتمركزة على طول محور فيلادلفيا النار تجاه مخيم الشابورة وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقصف جيش الاحتلال منزلًا قرب أبراج أبو مرقة بالحي.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الغربية لبلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار صوب مخيم المغازي وسط القطاع.

كما أطلق طيران الاحتلال النار بكثافة جنوب حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وقصفت آليات الاحتلال بلدتي خزاعة وعبسان شرقي مدينة خانيونس.

ودمرت طائرات الاحتلال منزلًا في شارع الصناعة بحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

وكانت وزارة الصحة بغزة أعلنت أن 591 مواطنًا فلسطينيًا استشهدوا وأصيب أكثر من ألف خلال 72 ساعة من استئناف إسرائيل عدوانها على القطاع.