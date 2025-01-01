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مستشار الأمن القومي الاميركي: حماس اختارت الحرب ولإسرائيل الحق في الدفاع عن شعبها

الجمعة 21 مارس 2025 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار الأمن القومي الاميركي: حماس اختارت الحرب ولإسرائيل الحق في الدفاع عن شعبها



واشنطن / وكالات /

أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، عن دعمه للعملية العسكرية الإسرائيلية المتجددة في قطاع غزة، وسط معارضة دولية متزايدة.

وكتب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل والتز عبر صفحته على "إكس"، إنه "كان من الممكن تمديد وقف إطلاق النار لو أطلقت حماس سراح جميع الرهائن المتبقين"، مؤكدا أن "لإسرائيل كل الحق في الدفاع عن شعبها ضد إرهابيي حماس"، وفق تعبيره.

وقال والتز: "حماس اختارت الحرب بدل إطلاق سراح الرهائن".

وكانت إدارة ترامب سارعت إلى دعم رفض إسرائيل المضي قدما في المرحلة الثانية من صفقة الأسرى، ودعمت قرار استئناف القتال مساء الاثنين بعد أن رفضت حماس عرضا أمريكيا بتمديد المرحلة الأولى من الصفقة، وفق ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وكانت إسرائيل قد استأنفت فجر الثلاثاء عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين بدأت في يناير 2025 بوساطة مصرية - قطرية - أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

وتسبب القصف الإسرائيلي وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد وإصابة أكثر من ألف شخص، وسط إدانات عربية ودولية لهذا الهجوم الذي خرق وقف إطلاق النار في القطاع.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته بدأت يوم الخميس عملية برية في شمال قطاع غزة مع تواصل الغارات على أنحاء القطاع.

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