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حكومة نتنياهو تصوت لصالح إقالة رئيس جهاز "الشاباك"

الجمعة 21 مارس 2025 03:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حكومة نتنياهو تصوت لصالح إقالة رئيس جهاز "الشاباك"



القدس المحتلة/سما/

صوّتت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لصالح إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.

ولا يزال التصويت الذي جرى في الساعات الأولى من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي، قابلاً للاستئناف أمام المحكمة العليا.

 

وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان: "وافقت الحكومة بالإجماع على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإنهاء ولاية رئيس جهاز الأمن الداخلي".

وأضاف البيان: "سيُنهي رونين بار ولايته كرئيس لجهاز الأمن الداخلي في 10 إبريل/نيسان، أو عند تعيين رئيس دائم للجهاز أيهما أقرب".

وجاء ذلك بعد أن التقى نتنياهو ببار الأسبوع الماضي وأبلغه أنه سيقترح إقالته.

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