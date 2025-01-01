رئيس الشاباك: قرار عزلي مرتبط بالتحقيق في حصول مقربين من نتنياهو على أموال من دولة قطر

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الشاباك رونين بار، مساء الخميش لوزراء حكومة نتنياهو أنه وخلافا للادعاءات هناك تعاون بين الجهاز الذي أديره ورئيس الحكومة منذ بدء الحرب.

وتابع بار : "أنتم غير مطلعين على معظم التفاصيل بسبب توجيهات رئيس الحكومة وقرار إقالتي جاء لمنع التحقيق في أحداث 7 أكتوبر" مشيرا إلى أن قرار استبعاده من فريق التفاوض كان يهدف إلى إجراء مفاوضات دون التوصل لصفقة وانعكس سلبا على التفاوض ولم يؤد إلى تحرير مخطوفين.

وقال بار أن الشاباك ينفذ السياسة التي يضعها المستوى السياسي وسيستمر في ذلك مؤكدا أنه قاد بشكل شخصي صفقة التبادل بموافقة من رئيس الحكومة.



وقال: "سأتصرف وفق ما يمليه القانون لا حسب قرار أي هيئة كانت وجلسة الحكومة بشأن إقالتي لا تتماشى مع أحكام القانون وقواعده وإن قرار عزلي مرتبط بالتحقيق في حصول مقربين من نتنياهو على أموال من دولة قطر".