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القمة الأوروبية تدعو للتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في غزة وتدعم الخطة العربية لاعادة الإعمار

الجمعة 21 مارس 2025 01:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القمة الأوروبية تدعو للتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في غزة وتدعم الخطة العربية لاعادة الإعمار



بروكسل/سما/

حث المجلس الأوروبي على "العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار" في قطاع غزة، مرحبا بخطة الإنعاش وإعادة الإعمار العربية التي أقرتها قمة القاهرة في 4 آذار الجاري، واستعدادهم للتعاون مع الشركاء العرب والدوليين على هذا الأساس.

وشدد القادة الأوروبيون في قمتهم التي عقدت، يوم الخميس في بروكسل، على "ضرورة إحراز تقدم نحو المرحلة الثانية، بهدف تنفيذ الوقف الكامل لإطلاق النار، بما يؤدي إلى وقف الأعمال العدائية بشكل دائم".

وذكّر المجلس الأوروبي في بيانه الختامي عن التطورات في الشرق الأوسط، بأهمية "إتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتوزيعها على نطاق واسع في غزة وبشكل مستدام، وكذلك إمداد غزة بالكهرباء، بما في ذلك محطات تحلية المياه، على الفور".

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