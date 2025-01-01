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الأوقاف: الاحتلال يرفض تسليم الحرم الابراهيمي للجمعة الثالثة في رمضان

الجمعة 21 مارس 2025 01:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف: الاحتلال يرفض تسليم الحرم الابراهيمي للجمعة الثالثة في رمضان



الخليل/سما/

أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ محمد مصطفى نجم أن الاحتلال رفض للجمعة الثالثة على التوالي تسليم الحرم الإبراهيمي بمرافقه، وساحاته، وأبوابه؛ حيث رفض فتح الباب الشرقي للمرة الثانية، وهو ما أدى إلى رفض الوزارة استلام الحرم منقوصا منه أحد أجزائه المهمة لما في هذا من اعتراف بهذا الانتقاص، وهو أمر كانت الوزارة قد حددت موقفها منه منذ بداية شهر رمضان المبارك، وستبقى عليه حتى يتراجع الاحتلال عن مواقفه المنتهكة لحقوق المسلمين في الصلاة في حرمهم بكافة ساحاته، ومصلياته، وأروقته.

وطالب الوزير نجم المجتمع الدولي بإيقاف اعتداءات الاحتلال التي أصبحت نهجاً دائماً وهو ما سيؤدي في حال السكوت عنها إلى السيطرة على الحرم من قبل المستعمرين الذين يعملون على تحويله لكنيس تلمودي.

كما طالب الوزير نجم أبناء الشعب الفلسطيني بضرورة حماية الحرم الإبراهيمي من خلال الوجود فيه داعياً الجميع إلى شد الرحال إليه الجمعة لما في هذا من تأكيد لهوية الحرم وحمايته من خطط الاحتلال.

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