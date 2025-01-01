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القناة 14 : اسرائيل تعتقد بالحاجة الى مزيد من الضغط العسكري على حماس للتوصل إلى اتفاق

الخميس 20 مارس 2025 09:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 14 : اسرائيل تعتقد بالحاجة الى مزيد من الضغط العسكري على حماس للتوصل إلى اتفاق



القدس المحتلة / سما/

لم تفقد إسرائيل الأمل في التوصل إلى اتفاق مع حماس في المستقبل، لكن التقييم الحالي هو أنه لن يكون هناك اتفاق آخر، على الأقل ليس في الأيام المقبلة، وأن هناك حاجة إلى ضغط عسكري إضافي للوصول إلى هذا الهدف.

لهذا السبب، تقول القناة 14 الإسرائيلية، نرى تزايدًا في أدوات الضغط العسكري من قبل الجيش.

واضافت القناة " إسرائيل اليوم تتقدم بمناورة برية محدودة شمال القطاع. القرار على المستوى السياسي هو إضافة المزيد من أدوات الضغط بشكل تدريجي وسريع نسبيًا، مع إضافة أداة ضغط كل يوم أو يومين.

ووفقا للتقرير فإن تل أبيب ترى أن الضغط العسكري حالياً على حماس من أجل الحصول على صفقة أخرى.

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