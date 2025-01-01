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واشنطن : ترامب يدعم بالكامل ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة

الخميس 20 مارس 2025 09:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن : ترامب يدعم بالكامل ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة



واشنطن / وكالات/

أعلن البيت الأبيض الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعم بالكامل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، محمّلا حركة حماس المسؤولية عن ذلك.

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، للصحفيين بأن "الرئيس أوضح لحماس بشكل قاطع أنه إذا لم تُفرج عن جميع الرهائن، فستدفع ثمنًا باهظًا.

اضافت " يجب ألا ننسى أن حماس هي المسؤولة بالكامل عن هذا الوضع، عندما نفذت الهجوم الوحشي في 7 أكتوبر/تشرين الأول. "وأوضح الرئيس بشكل قاطع أنه يريد عودة جميع الاسرى إلى ديارهم، وأنه يدعم إسرائيل والجيش الإسرائيلي دعمًا كاملًا، والإجراءات المتخذة في الأيام الأخيرة.

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