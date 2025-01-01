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آلاف يتظاهرون في القدس قبيل إقالة رئيس الشاباك ..

الخميس 20 مارس 2025 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلاف يتظاهرون في القدس قبيل إقالة رئيس الشاباك ..



القدس المحتلة / سما/

تظاهر الآلاف مساء اليوم الخميس، أمام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، حيث من المتوقع أن تجتمع الحكومة لتأكيد إقالة رئيس الشاباك.

يتظاهر نحو ألف شخص في القدس احتجاجًا على إقالة رئيس الشاباك. ومن المقرر عقد اجتماع للوزراء الساعة التاسعة والنصف مساءً، حيث من المتوقع أن يُصادق الوزراء على قرار نتنياهو بإقالة بار، على خلفية قضية "قطر جيت" التي يُشتبه بتورط مسؤولين في مكتبه فيها.

ومن المتوقع أن يشرك نتنياهو نائب رئيس الشاباك الذي يرمز له "م". في جميع المناقشات الأمنية ابتداء من مساء اليوم الخميس، إذا تم تنفيذ إقالة رونين بار بالفعل.

وبالإضافة إلى ذلك، وبما أن رئيس جهاز الشاباك سيترك منصبه، فإن رئيس الوزراء يدرس تعيين رئيس مؤقت للشاباك. ويعد نائب رئيس الشاباك، م.، أحد المرشحين البارزين.

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