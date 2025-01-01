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الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع العملية البرية في رفح جنوب قطاع غزة ..

الخميس 20 مارس 2025 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع العملية البرية في رفح جنوب قطاع غزة ..



غزة / سما/
 
أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، بدء عملية برية في حي الشابورة بمدينة رفح، وتوسيع نشاطاته العسكرية في جنوب قطاع غزة.
وقال الجيش في بيان “بدأت قواتنا خلال الساعات الأخيرة عملية برية في منطقة حي الشابورة في رفح، حيث قامت بتدمير عدد من البنى التحتية”.
وأوضح أنه وسع نشاطاته العسكرية بجنوب غزة ويواصل عملياته البرية في شمال ووسط القطاع.
ومنذ استئنافها الإبادة بغزة فجر الثلاثاء وحتى مساء الخميس،قتلت إسرائيل 591 فلسطينيا وأصابت 1042 آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق أرقام رسمية للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
وشنت القوات الإسرائيلية، مساء الخميس، هجوماً مكثفاً على بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، في تواصل لحرب الإبادة المستمرة منذ الثلاثاء.
وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي قصف بالطيران عدة أهداف في البلدة، دون أن يتم تحديدها.
وتزامن ذلك، مع قصف مدفعي مكثف استهدف البلدة، التي تعرضت لتدمير كبير خلال حرب الإبادة.

ولم يُبلغ حتى اللحظة عن سقوط شهداء أو إصابات جراء القصف.

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