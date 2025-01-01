  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شهداء وجرحى بغارات اسرائيلية عنيفة على شرق خان يونس وبيت لاهيا

الخميس 20 مارس 2025 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى بغارات اسرائيلية عنيفة على شرق خان يونس وبيت لاهيا



غزة /سما/

واصل جيش الاحتلال تنفيذ غارات جوية ضد منازل المواطنين في مناطق مختلفة من قطاع غزة

وشن طيران الاحتلال عصر اليوم غارتين الاولى في منطقة وادي صابر بقرية عبسان ادت لاستشهاد ستة مواطنين فيما ادت الغارة الثانية في منطقة ارميضة شرق المدينة إلى استشهاد رجل وزوجته وابناءهم من عائلة شاهين

وسبق ذلك ارتقاء ستة شهداء من عائلة البطران شرق المدينة.

ووزع جيش الاحتلال منشورات تطالب باخلاء بعض المناطق الشرقية بخان يونس.

وبدأت قوات الاحتلال عملية برية في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة بالتزامن مع غارات عنيفة على البلدة ادت لاستشهاد نحو ثلاثين مواطنا وجرح العشرات.

ونقل الشهداء إلى المشفى الإندونيسي .

وتقدمت دبابات اسرائيلية تحت غطاء جوى على شواطيء البلدة التي تقع إلى الشمال الغربي من القطاع بعد اجبار الآلاف من سكانها على النزوح نحو مدينة غزة.

وكان جيش الاحتلال قصف ثمانية منازل شرق خان يونس وجنوب رفح ما اسفر عن ارتقاء ٣٦ شهيد.

واعلنت الصحة بغزة ان عدد الشهداء من عودة القصف الاسرائيلي المكثف ارتفع إلى ٥٠٦ شهداء وأكثر من ٩٠٠ جريح

الأكثر قراءة اليوم

تغريدة لنتنياهو تثير ضجة سياسية وحزب لابيد يرد: فقد صوابه

صحيفة عبرية تكشف تفاصيل وأهداف المرحلة التالية من العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة..

وزير الخارجية المصري يدعو لخطوتين حاسمتين بشأن غزة

الكنيست الإسرائيلي يحذر من حرب مع القاهرة

ترامب يتوعد الحوثيين: سيتم “القضاء عليهم تماما”

اسرائيل توسّع عملياتها البرية في غزة والوسطاء ينقلون رسائل بامكانية تحقيق اختراق في مفاوضات الصفقة..

تحقيق للجيش الإسرائيلي: القوات الإسرائيلية قتلت عددا من الإسرائيليين في أحداث 7 أكتوبر

الأخبار الرئيسية

أبو عبيدة: ندعو كل أحرار أمتنا إلى الانخراط في معركة الدفاع عن الأقصى لكسر شوكة إسرائيل وإسناد غزة

القسام تقصف تل ابيب بالصواريخ

مصادر طبية: 95 شهيدا في قصف الاحتلال الاسرائيلي أنحاءً متفرقة بقطاع غزة منذ فجر اليوم

صحيفة عبرية تكشف تفاصيل وأهداف المرحلة التالية من العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة..

حماس تؤكد استمرار المحادثات لوقف العدوان على غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية