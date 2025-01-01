شهداء وجرحى بغارات اسرائيلية عنيفة على شرق خان يونس وبيت لاهيا

غزة /سما/

واصل جيش الاحتلال تنفيذ غارات جوية ضد منازل المواطنين في مناطق مختلفة من قطاع غزة

وشن طيران الاحتلال عصر اليوم غارتين الاولى في منطقة وادي صابر بقرية عبسان ادت لاستشهاد ستة مواطنين فيما ادت الغارة الثانية في منطقة ارميضة شرق المدينة إلى استشهاد رجل وزوجته وابناءهم من عائلة شاهين

وسبق ذلك ارتقاء ستة شهداء من عائلة البطران شرق المدينة.

ووزع جيش الاحتلال منشورات تطالب باخلاء بعض المناطق الشرقية بخان يونس.

وبدأت قوات الاحتلال عملية برية في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة بالتزامن مع غارات عنيفة على البلدة ادت لاستشهاد نحو ثلاثين مواطنا وجرح العشرات.

ونقل الشهداء إلى المشفى الإندونيسي .

وتقدمت دبابات اسرائيلية تحت غطاء جوى على شواطيء البلدة التي تقع إلى الشمال الغربي من القطاع بعد اجبار الآلاف من سكانها على النزوح نحو مدينة غزة.

وكان جيش الاحتلال قصف ثمانية منازل شرق خان يونس وجنوب رفح ما اسفر عن ارتقاء ٣٦ شهيد.

واعلنت الصحة بغزة ان عدد الشهداء من عودة القصف الاسرائيلي المكثف ارتفع إلى ٥٠٦ شهداء وأكثر من ٩٠٠ جريح