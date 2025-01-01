أبو عبيدة: ندعو كل أحرار أمتنا إلى الانخراط في معركة الدفاع عن الأقصى لكسر شوكة إسرائيل وإسناد غزة

غزة/سما/

وجه أبو عبيدة الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" الدعوة لكل "الأحرار للانخراط في معركة الدفاع عن الأقصى واستكمال مشوار دعم وإسناد غزة لكسر شوكة إسرائيل وإجبارها على وقف عدوانها"

و قال أبو عبيدة في كلمة مساء الخميس، "نبرق بالتحية لإخوان الصدق في اليمن على موقفهم المشرف وإسنادهم المباشر لأهلهم في غزة رغم الضريبة الباهظة التي يدفعونها ثمنا لوفائهم للأقصى وفلسطين".

وصرح بأن صواريخ اليمن تقاطعت اليوم مع صواريخ غزة في سماء تل أبيب لتؤكد أن غزة ليست وحدها وأن من خلفها رجالا من أحرار الأمة لن يسلموها لأعدائها المتغطرسين.

وأعلنت "كتائب القسام"، الخميس، أنها قصفت عمق مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، برشقة صاروخية من نوع "مقادمة M90" ردا على "المجازر الصهيونية بحق المدنيين