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الكشف عن أهداف إيرانية محتملة للهجوم الاسرائيلي الاميركي القادم..

الخميس 20 مارس 2025 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن أهداف إيرانية محتملة للهجوم الاسرائيلي الاميركي القادم..



القدس المحتلة/سما/

نشرت القناة 14 الإسرائيلية في تقرير لها، صور أقمار صناعية جديدة تكشف مواقع عسكرية حساسة في إيران يمكن أن تصبح أهدافا لهجوم محتمل، وذلك عقب تهديد إدارة ترامب وإسرائيل.

وقالت القناة إن الأنظار تتجه إلى إيران، عقب التهديد من إدارة ترامب وإسرائيل التي تستعد لإجراء محتمل ضد طهران.

ولفتت إلى أن من بين المواقع التي قد تصبح هدفا محتملا، مجمع "خوجير"، الذي يركز على تطوير الصواريخ الباليستية، ومنشأة "بارشين"، المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

وفي هذا الصدد، نشر مركز "ألما" لدراسات الشرق الأوسط في وقت سابق، صورا التقطتها الأقمار الصناعية لعدد من المواقع الإيرانية.

وقال المركز إنه "إلى الجنوب الشرقي من طهران، تتمركز بطاريات صواريخ الدفاع الجوي والرادارات لحماية منشأتين عسكريتين رئيسيتين: مجمع خوجير لإنتاج الصواريخ ومجمع بارشين النووي. يقود خوجير تطوير برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، بينما يعرف مجمع بارشين بدوره في تطوير برنامج الأسلحة النووية الإيراني. تعرض كلا الموقعين لأضرار محدودة جراء الهجمات الجوية في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2024. ولا شك أن بعض أنظمة الدفاع الجوي العديدة نجت من الضربات، بينما لا تزال المنشأتان الرئيسيتان قيد التشغيل. وتظهر الصور الجوية والأرضية والأقمار الصناعية صورة واضحة عن الدفاعات الإيرانية لاثنتين من أهم قواعدها العسكرية".

وكان ترامب هدد الاثنين إيران عقب شن الجيش الامريكي عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن. وقال إنه سيحمل إيران مسؤولية أي هجمات أخرى تشنها جماعة الحوثي في اليمن التي تدعمها طهران، وأضاف أن "العواقب ستكون وخيمة".

وكتب ترامب، عبر منصته تروث سوشيال: "سينظر إلى كل طلقة يطلقها الحوثيون، من الآن فصاعدا، على أنها طلقة أطلقتها أسلحة وقيادة إيران، وستتحمل إيران المسؤولية، وستتحمل العواقب، وستكون هذه العواقب وخيمة".

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