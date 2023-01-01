الاحتلال يغلق شارع صلاح الدين الواصل بين شمال قطاع غزة وجنوبه

القدس المحتلة / سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إغلاق شارع صلاح الدين الواصل بين شمال القطاع وجنوبه، ومنع المواطنين من التنقل عبره، وسمح لهم فقط بالسير على الأقدام عبر شارع الرشيد.

وجاء ذلك عقب إعلان جيش الاحتلال خلال الساعات الماضية بدء عدوان بري محدود وسط قطاع غزة وجنوبه.

وكانت إعادة فتح "محور نتساريم"، والسماح للنازحين بالعودة عبره من جنوب القطاع إلى الشمال بندا أساسيا في اتفاق وقف إطلاق النار.

وكانت قوات الاحتلال، قد استأنفت عدوانها على قطاع غزة، فجر الثلاثاء الماضي، بعد توقف لأكثر من شهرين، ما أسفر عن استشهاد ما يزيد على 400 مواطن أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة المئات بجروح مختلفة.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 48,572 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112,032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.