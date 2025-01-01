حماس تؤكد استمرار المحادثات لوقف العدوان على غزة

غزة / سما/

أكد الناطق باسم حركة حماس د.عبد اللطيف القانوع، اليوم الخميس، استمرار المحادثات مع الوسطاء بشأن وقف العدوان عن قطاع غزة والعمل على إلزام الاحتلال بالاتفاق وإجباره على التراجع عن مخططه.



وقال القانوع في بيان، "متمسكون باتفاق وقف إطلاق النار ونعمل مع الوسطاء على تجنيب شعبنا الحرب بشكل دائم وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة".



وأكد القانوع أن حصار غزة وتجويعها وحرب الإبادة فيها يتطلب تحركاً عاجلاً من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لإنقاذ الفلسطينيين من الابادة ومنع تجويعهم ورفع الحصار عنهم.

ومنذ الثلاثاء، تشن سلطات الاحتلال عدوانا بغارات عنيفة وبشكل مكثف، على منازل المواطنين في قطاع غزة، معلنة ااستئناف الحرب في ظل حصار خانق ونقص في المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة.