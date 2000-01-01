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اسرائيل تصادق على ميزانية ضخمة لخدمة سجون الاحتلال

الخميس 20 مارس 2025 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تصادق على ميزانية ضخمة لخدمة سجون الاحتلال



القدس المحتلة / سما/

صادق وزيرا المالية والأمن الاسرائيليين على ميزانية قدرها 1.9 مليار شيكل لصالح مصلحة السجون، لبناء 26 جناحا جديدا للسجناء في سجني "كتسيعوت" (النقب) و"سهرونيم" (النقب).

يشار الى أن سجن سهرونيم افتتح عام 2007 للمتسللين الافارقة ومنذ عام 2018 تسجن اسرائيل فيه الفلسطينيين.

وتتضمن الميزانية 300 وظيفة جديدة لقوات التدخل الخاصة، وزيادة كبيرة في رواتب ضباط الشرطة والحراس.

كما تتضمن الاتفاقية زيادة في الرواتب تصل إلى 2000 شيكل شهرياً اعتباراً من أبريل 2025، لتصل إلى 3000 شيكل بحلول يناير 2028، بالإضافة إلى زيادة لمرة واحدة بأثر رجعي.

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