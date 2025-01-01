العاهل الأردني يدعو للتحرك الفوري من أجل استعادة وقف إطلاق النار في قطاع غزة

عمان / وكالات/

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن استئناف إسرائيل لهجماتها على غزة يعد خطوة بالغة الخطورة تضيف مزيدا من الدمار إلى الوضع الإنساني الحالي المتردي. ودعا العاهل الأردني، في تصريحات صحفية مشتركة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بقصر الإليزيه في باريس، المجتمع الدولي للتحرك الفوري من أجل استعادة وقف إطلاق النار في غزة، وتنفيذ جميع مراحله. وشدد على أن استمرار الهجمات الإسرائيلية ومنع دخول المساعدات والمياه والكهرباء إلى غزة خطوات تصعيدية تهدد حياة أهالي القطاع الذين يعيشون واقعا صعبا، لافتا إلى ضرورة الاستئناف الفوري لدخول المساعدات. وأشار إلى أن تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة يهدد بتوسع الصراع، وزيادة عدم الاستقرار بالمنطقة، داعيا لوقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية، الذي تسبب بتهجير أكثر من 40 ألف فلسطيني في هذا العام. وجدّد ملك الأردن التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، لافتا إلى أن استمرار الهجمات على الفلسطينيين وممتلكاتهم والخروقات للقانون الدولي يقوض فرص تحقيق السلام. وأضاف، أن الحل السياسي الذي يؤدي إلى السلام على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان أمن الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأكملها بدوره، قال الرئيس الفرنسي "نعمل جاهدين من أجل وقف إطلاق النار في غزة"، مؤكدا أن استئناف القصف الإسرائيلي رغم جهود الوسطاء، انتكاسة دراماتيكية للفلسطينيين في غزة، وهم الآن تحت القصف مرة أخرى. وبين أن الفرنسيين والأوروبيين جاهزون للمساهمة في خطة إعادة إعمار غزة التي تقدم بها القادة العرب، موضحا أن الخطة سيتم مناقشتها غدا في المجلس الأوروبي.