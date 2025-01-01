رام الله / سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الخميس، استشهاد 80 مواطنا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، واغتيال شاب في مخيم العين وإجبار عشرات العائلات على إخلاء منازلها.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- شهيد وإصابات وإجبار عشرات العائلات على ترك منازلها في مخيم العين

- مخيم عين بيت الماء.. فصل جديد في متوالية التهجير

- مصطفى: إيواء أبناء شعبنا النازحين على رأس الأولويات

- "مجلس الجامعة" يدعو جميع الدول لتقديم الدعم المالي والسياسي للخطة العربية والإسلامية

- "مجزرة منازل" منتظرة في مخيم جنين

- الكنيست يقر بالقراءة التمهيدية "مشروع قانون" بتغليظ العقوبات على الفلسطينيين الذين يدخلون إسرائيل دون تصاريح

"الأيام":

- 80 شهيداً في القطاع .. توغل بري وتعزيز الفصل بين الشمال والجنوب

- نابلس: اغتيال شاب في مخيم "العين" وإجبار عشرات العائلات على إخلاء مساكنها

- قرار بهدم عشرات المنازل في مخيم جنين والعدوان يتواصل على طولكرم ومخيميها

- نتنياهو يشيد بـ «المستعربين» بالضفة ويحذر من تصعيد أوسع

- إصابات واعتقالات خلال اقتحامات مستوطنون يضرمون النار في خيام البدو

- أميركا تواصل قصف اليمن، وترامب يتوعد الحوثيين بـ"القضاء عليهم تماماً"

"القدس":

- 60 شهيدا وعشرات الجرحى

- بدء تهجير أهالي مخيم العين

- الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية برية ويعيد السيطرة على محور نتساريم

- "الأونروا" تدين مقتل موظف أممي بغزة وتعتبره يوماً أسود