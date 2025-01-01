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اسرائيل تواصل عدوانها على جنين ومخيمها وسط تهجير قسري وهدم وحرق منازل

الخميس 20 مارس 2025 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تواصل عدوانها على جنين ومخيمها وسط تهجير قسري وهدم وحرق منازل



جنين/ سما/

 تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ59 على التوالي، وصعدت من عمليات التهجير القسري للمواطنين، بعد إجبارهم على ترك منازلهم تحت تهديد السلاح.

وأخطرت قوات الاحتلال يوم أمس بهدم قرابة 66 منزلا في حارات الحواشين والألوب، ومسجد عزام، وجورة الذهب، وحارة السمران، بحجة توسيع الشوارع، وشق طرقا جديدة في المخيم، لدخول آلياتها العسكرية.

وأحرقت قوات الاحتلال الليلة الماضية عددا من المنازل في محيط ديوان السعدي داخل المخيم، وتستمر في اغلاق الشارع المؤدي الى مستشفى جنين الحكومي من جهة مدخل مخيم جنين، بالسواتر الترابية.

ومنذ بدء العدوان، اعتقلت تلك القوات قرابة 227 مواطنا من محافظة جنين، فيما أجرت تحقيقات ميدانية لعشرات المواطنين.

وبحسب بلدية جنين، فإن الاحتلال جرف 100% من شوارع مخيم جنين وقرابة 80% من شوارع مدينة جنين، فيما تم تهجير سكان 3200 منزل من المخيم، فيما شهد اقتصاد مدينة جنين تراجعاً كبيراً وازدادت نسبة الفقر بين سكانها.

وخلّف عدوان الاحتلال حتى اللحظة، 34 شهيدا، وعشرات الإصابات، والمعتقلين.

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