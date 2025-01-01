الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من اليمن وإصابة 13 إسرائيليًا خلال هروبهم للملاجئ

القدس المحتلة / سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه اعترض فجر الخميس صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يخترق أجواء الدولة العبرية، في حين قالت جماعة “أنصار الله” إنّهم استهدفوا مطار بن غوريون الدولي.

وقال المتحدّث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في منشور على إكس إنّ “سلاح الجو اعترض قبل قليل الصاروخ الذي أطلق من اليمن فبل اختراقه الأجواء الاسرائيلية”.

واعترف الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 13 شخصاً خلال توجههم إلى الملاجئ بعد أن دوت صفارات الإنذار في مناطق الوسط وتحديداً في تل أبيب والقدس بعد رصد الصاروخ.

من جهتهم، قالت “أنصار الله” في بيان إنهم استهدفوا مطار بن غوريون ب”صاروخ باليستي فرط صوتي”، وأضافوا أن “القوات المسلحة صعدت من عمليات استهداف القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر منها حاملة الطائرات +يو أس أس هاري ترومان+”.

وأوضح البيان “إن العدو الأميركي سيفشل في منع اليمن من استهداف العدو الإسرائيلي ردا على مجازره في حق إخواننا في غزة”.

والثلاثاء، تبنت الجماعة إطلاق صاروخ باتجاه إسرائيل اعترضته دفاعاتها الجوية قبل أن يدخل أجواءها، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وكان ذلك أول هجوم صاروخي يستهدف إسرائيل من اليمن منذ بدء سريان الهدنة بين الدولة العبرية وحركة حماس في غزة في 19 كانون الثاني/يناير.

وحصل هذا التصعيد بعيد سلسلة ضربات إسرائيلية كثيفة على قطاع غزة.