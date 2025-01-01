صحيفة عبرية تكشف تفاصيل وأهداف المرحلة التالية من العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة..

رام الله / سما/

القدس- متابعات “رأي اليوم”- قالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، لم تسمهم، إن إسرائيل تنفذ حاليًا المرحلة الأولى من العملية ضد حركة (حماس)، والتي تتضمن قصفًا جويًا مكثفًا واغتيالات لقيادات عسكرية وإدارية في الحركة.

وأوضحت الصحيفة، أن “الهدف من العملية هو ممارسة ضغط عسكري كبير على قادة حماس لإجبارهم على الموافقة على خطة ويتكوف للإفراج عن الأسرى واستمرار وقف إطلاق النار”.

كما نقلت (معاريف) عن مصادر إسرائيلية، لم تسمها، قولها: “إذا استمرت حماس في تعنتها فسننتقل بعد بضعة أيام إلى المرحلة التالية”، مشددة أن “المرحلة التالية من العملية العسكرية في غزة ستكون أكثر شراسة وستشمل توغلا بريا”.

وأضافت المصادر: “إذا دخل الجيش الإسرائيلي غزة فلن يخرج منها بسرعة” مشيرة إلى أن “الهدف البعيد هو نقل السيطرة على غزة إلى جهات عربية معتدلة وليس إلى السلطة الفلسطينية بشكلها اليوم”.

من جهتها، قالت (القناة 13) الإسرائيلية، إن “الاعتقاد السائد في إسرائيل أن التقدم في المفاوضات غير ممكن دون استئناف القتال”.

وأضافت أن “إسرائيل تعتزم منح مزيد من الوقت للمفاوضات بشأن صفقة الأسرى رغم استئناف القتال”.

وتوعّد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأربعاء، أهالي قطاع غزة بمزيد من الدمار والتهجير، إذا لم يتم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين وإزاحة حركة (حماس) عن إدارة وحكم القطاع.

وقال كاتس، في رسالة مصورة موجهة إلى سكان غزة، في ما وصفه بـ”التحذير الأخير”، وقال إن “الهجوم الذي نفذته القوات الجوية الإسرائيلية ضد حماس كان مجرد الخطوة الأولى”.

وتابع: “ما سيأتي سيكون أشد قسوة، وستدفعون الثمن بالكامل”، وأضاف “قريبًا، سيُستأنف إخلاء السكان من مناطق القتال.”

وهدد كاتس المدنيين في قطاع غزة قائلا: “إذا لم يتم الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين ولم يتم إزاحة حماس، فستواجهون قوة لم تعرفوها من قبل”.

ودعا كاتس الفلسطينيين في غزة إلى الامتثال لما وصفه بـ”نصيحة الرئيس الأميركي”، دونالد ترامب، من خلال تسليم الأسرى وإبعاد حماس، مقابل فتح “خيارات أخرى”.

ومن بين الخيارات التي طرحها كاتس طرح ترامب لتهجير الغزيين قسرا، وأشار إلى “إمكانية مغادرة القطاع إلى أماكن أخرى لمن يريد ذلك”. واختتم بالتحذير: “البديل هو الدمار الشامل”.

واعتبر أن “السنوار الأول (في إشارة إلى زعيم حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار)، دمّر غزة، والسنوار الثاني (القيادي في كتائب القسام، محمد) سيقودها إلى الخراب الكامل”.