الإحصاء والأرصاد الفلسطينية : شح كميات الأمطار خلال الشتاء في الضفة

رام الله / سما/

قال الجهاز المركزي للإحصاء ودائرة الأرصاد الجوية إن الهطول المطري خلال الموسم المطري للعام 2025/2024 حتى 02/03/2025 كان متدنيا وشحيحا، وذلك لارتفاع درجات الحرارة، وندرة الأمطار خلال هذه الفترة.

وأوضحا في بيان مشترك، صدر اليوم الخميس، لمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية تحت شعار "معاً لسد الفجوة في نظم الإنذار المبكر، أن الهطول المطري تركز على مناطق شمال ووسط الضفة الغربية، فيما يظهر بوضوح أن مناطق جنوب الضفة الغربية كانت أقل حظاً.

وأشارا إلى أن أعلى كميات أمطار هطلت قد سُجّلت في محطة سلفيت، حيث بلغت 332 ملم (يشكل ما نسبته حوالي 48% من المعدل العام للمحطة)، فيما سجلت أدنى كمية أمطار في محطة أريحا، حيث بلغت 54.8 ملم (يشكل ما نسبته حوالي 33% من المعدل العام للمحطة).

فيما يلي أهم ملامح المناخ التي سادت خلال العام 2024:

الخليل أكثر المناطق رطوبة وأقلها أريحا

أظهرت البيانات المتوفرة لمحطات الرصد أن معدل الرطوبة النسبية للعام 2024، قد تراوح ما بين 74% في محطة الخليل، و44% في محطة أريحا، مع الإشارة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة لا يكون دائماً مؤشراً للهطول المطري، وقد يكون على شكل ظواهر مائية أخرى هي الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض أو تشكل الندى.

كميات التبخر للعام 2024 أعلى من المعدل العام

تشير البيانات إلى أن كميات التبخر في الضفة الغربية قد ارتفعت في معظم المحطات المتوفرة، حيث بلغت أعلاها في محطة أريحا 2,811 ملم، وأدناها في محطة نابلس 1,706 ملم خلال العام 2024.

ومن المعروف أن كميات التبخر ترتبط بارتفاع درجات الحرارة، وكذلك بنشاط الرياح في المنطقة.

ارتفاع درجات الحرارة للعام 2024 عن المعدل السنوي العام

جرى تحليل بيانات الحرارة عن طريق انتقاء محطات تمثل النظام المناخي في الضفة الغربية، حيث تم أخذ عينة التحليل لمحطة تمثل المناطق الجبلية وشبه الساحلية والمناطق الغورية.

تشير بيانات الأرصاد الجوية الفلسطينية للعام 2024 إلى أن درجات الحرارة قد مالت إلى الارتفاع عن المعدل العام في المحطات كافة في الضفة الغربية، وذلك يعود إلى تـأثر الضفة الغربية بموجات حر خلال الأشهر حزيران، وتموز، وآب، حيث كان تأثيرها أكبر على المناطق الجبلية والساحلية وشبه الساحلية، ما جعل ارتفاع معدلات درجات الحرارة في هذه المناطق عن معدلاتها العامة واضحاً، وقد ترافقت موجات الحر هذه بارتفاع ملحوظ على نسب الرطوبة في المناطق ذاتها، حيث بلغ أعلى ارتفاع عن المعدل العام في محطة أريحا بواقع 3.6 مo.

كما أظهرت البيانات ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة العظمى خلال العام 2024، مقارنةً بالمعدل السنوي، وتراوح هذا الارتفاع بين 2.9 مo في محطة أريحا، و0.7 مo في محطة جنين.

إضافة إلى ذلك، لوحظ أن درجات الحرارة الصغرى قد ارتفعت خلال العام 2024 عن المعدل السنوي بمقدار تراوح ما بين 1.0 مo في محطة رام الله والبيرة، و5.6 مo في محطة أريحا.

أعلى معدل لسطوع الشمس خلال العام 2024 تم تسجيله في محطة أريحا

بلغ أعلى معدل لعدد ساعات سطوع الإشعاع الشمسي خلال 2024 في محطة أريحا، حيث بلغت 8.8 ساعة/يوم، بينما سجلت محطة رام الله والبيرة الأقل سطوعاً للشمس بـ 8.6 ساعة/يوم.

محطة رصد الأمطار في غزة خارج الخدمة بعد تدميرها خلال العدوان الإسرائيلي

ونوها إلى أنه لن يتم إدراج البيانات الخاصة بعملية رصد كميات الأمطار في قطاع غزة، كون جميع المحطات الـ12 الموزعة من شماله إلى جنوبه، قد تعرضت للتدمير الكامل منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، ما أدَّى إلى فقدان بياناتها بالكامل.

فلسطين والإنذار المبكر

ازدادت أهمية أنظمة الإنذار المبكر لمواجهة الأحوال الجوية غير الاعتيادية التي تشكل خطراً على الأرواح والممتلكات.

نفذت الأرصاد الجوية بين العامين 2021 و2022، وبالتعاون مع العديد من الشركاء، مشاريع لتعزيز البنية التحتية التقنية والبشرية في مجالات الإنذار المبكر لخدمة مختلف القطاعات، حيث تم تركيب 11 محطة رصد جوي، منها محطتان لقياس الفيضانات، إضافة إلى نظام تنبؤات يربط مركز التنبؤات الجوية بمصادر البيانات الدولية، وينقل التحذيرات مباشرة إلى الجهات المعنية والمواطنين.

حالياً، يجري تنفيذ مشروع لتعزيز التكيف الزراعي مع تغير المناخ، من خلال تركيب 9 محطات رصد جديدة، ونظام إنذار مبكر، ما يتيح إصدار إرشادات للمزارعين حول المخاطر الجوية وتأثيرها على المحاصيل.