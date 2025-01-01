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اسرائيل توسّع عملياتها البرية في غزة والوسطاء ينقلون رسائل بامكانية تحقيق اختراق في مفاوضات الصفقة..

الخميس 20 مارس 2025 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل توسّع عملياتها البرية في غزة والوسطاء ينقلون رسائل بامكانية تحقيق اختراق في مفاوضات الصفقة..



القدس المحتلة / سما/

بدأت اسرائيل بتوسيع عملياتها البرية في قطاع غزة، عقب استئناف الحرب.

وفي الساعات الأخيرة، داهم جيش الاحتلال مناطق إضافية في شمال قطاع غزة، بعد أن انسحب عقب وقف اطلاق النار منذ نحو شهرين.

وقالت القناة السابعة العبرية إن طائرات الاحتلال هاجمت الليلة نحو 20 هدفا في قطاع غزة.

وحسب القناة 12 العبرية إن الوسطاء نقلوا رسائل مفادها أنه من الممكن تحقيق تقدم قريبا في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين.

وأضافت أن خطة اسرائيل أن النيران ستزداد تدريجيا وفي الوقت نفسه سيتم دراسة المفاوضات الجارية.

وشن جيش الاحتلال سلسلة غارات عنيفة منذ يومين على قطاع غزة، استئنافا للحرب، اسفرت عن استشهاد واصابة المئات.

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