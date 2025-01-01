تصعيد اسرائيلي دموي كبير .. عشرات الشهداء جنوب وشمال قطاع غزة

غزة / سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الخميس، قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة موقعة العشرات من المواطنين بين شهداء وجرحى.

واستشهد سبعة وعشرون مواطنا جراء القصف الإسرائيلي على عدد من المنازل في مدينتي خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة.

واستشهد 12 مواطنا في قصف استهدف منزل أبو دقة بالفخاري بعد العثور على جميع المفقودين وجميعهم شهداء.

وانتشل المواطنون ثلاثة شهداء من أسفل ركام منزل لعائلة العمور الذي تعرض للقصف الجوي الإسرائيلي في بلدة الفخاري شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

واستشهد خمسة مواطنين وفقد عدد آخر بقصف الاحتلال منزلا لعائلة جبر في حي الزهور بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ونفذ الطيران الحربي حزاما ناريا عنيفا في محيط خربة العدس جنوب قطاع غزة.

وارتقى سبعة من المواطنين جراء قصف منزل عائلة أبو نصر في منطقة السلاطين غرب بيت لاهيا شمال غزة.

وكان 24 مواطنا استشهد واصيب نحو ثلاثين في غارة على ذات المنطقة موعد الإفطار.

وكشفت مصادر عائلية عن استشهاد المهندس أيمن رزق البرعي المسؤول في اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.