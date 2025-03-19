  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"فتح": قرار جيش الاحتلال هدم عشرات المنازل في مخيّم جنين جريمة تطهير عرقيّ ممنهجة

الأربعاء 19 مارس 2025 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح": قرار جيش الاحتلال هدم عشرات المنازل في مخيّم جنين جريمة تطهير عرقيّ ممنهجة



رام الله/سما/

 أكّدت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح) أنّ قرار جيش الاحتلال الإسرائيليّ هدم عشرات المنازل في مخيّم جنين، يؤكّد بما لا يدع مجالًا للشك أنّ ما يجري في المخيّم ومخيميْ طولكرم ونور شمس جريمة تطهير عرقيّ ممنهجة، مضيفةً أنّ هذا القرار الفاشيّ جاء بالتوازي مع التهجير القسريّ للاجئين في مخيّمات اللاجئين الفلسطينيين داخل جنين وطولكرم.

وأضافت "فتح" في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الأربعاء، أنّ التهجير القسريّ للاجئين من المخيّمات، وهدم المنازل، لن يطمسان الحقائق التاريخيّة، ولن يبددان حقوق شعبنا الوطنيّة، وفي مقدمة تلك الحقوق حق العودة والتعويض، مضيفةً أنّ الاستهداف الإباديّ لمخيّمات اللاجئين بوصفها شاهدًا حيًّا يأتي ضمن مخططات الاحتلال لتصفية حقّ العودة، مبينةً أنّ ذلك يتزامن مع استئناف الاحتلال الإسرائيليّ لحرب الإبادة على قطاع غزّة، الأمر الذي يدلّل على مآربه التهجيريّة ضمن مشروعه الكولونياليّ- الاستيطانيّ.

وأوضحت "فتح" أنّ شعبنا لن يتنازل أو يساوم على حقوقه الوطنيّة المشروعة، وعلى وجه الخصوص حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، ولن يغادر أرضه، وسيجسّد مشروعه الوطنيّ التحرّريّ بإقامة دولته الفلسطينيّة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، داعيةً المجتمع الدولي إلى التدخل الفوريّ والحاسم لوقف حرب الإبادة الإسرائيليّة الممنهجة على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربيّة.

الأكثر قراءة اليوم

طحنون بن زايد يلتقي ترامب ويبحثان آفاق الشراكة الإستراتيجية

"كاتس" يهدد سكان غزة بالخراب: الإخلاء سيبدأ قريبًا وسنفتح أمامكم ابواب الهجرة لمن يرغب..

وزير الخارجية المصري يدعو لخطوتين حاسمتين بشأن غزة

الكنيست الإسرائيلي يحذر من حرب مع القاهرة

"هارتس" : إسرائيل هي من خرقت اتفاق غزة وليس “حماس” وما يهم نتنياهو عودة “بن غفير” للتصويت على الميزانية

40 ألف اسرائيلي مسلح: الكنيست تروج لقانون يسمح لحراس الأمن بأخذ أسلحتهم إلى منازلهم

قادة في جيش الاحتلال : استئناف الحرب على غزة يضر "إسرائيل" وخيانة للمقاتلين..

الأخبار الرئيسية

9-20-730x438

أمريكا: الخطة المؤقتة لوقف إطلاق النار في غزة مطروحة لكن الفرصة “تتضاءل بسرعة”

trump-730x438

ترامب يتوعد الحوثيين: سيتم “القضاء عليهم تماما”

4-49-730x438

الجيش الإسرائيلي يعزل ضابطي احتياط رفضا المشاركة بإبادة بغزة

Screenshot-2025-03-19-at-10.46.36-AM-730x438

24 شهيدا إثر استهداف مسيرة إسرائيلية لبيت عزاء شمال غزة (فيديو)

67dac0e84c59b7345d65ffd3

الكنيست الإسرائيلي يحذر من حرب مع القاهرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية