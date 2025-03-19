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الاحتلال يجبر أكثر من 80 عائلة على ترك منازلها في مخيم العين غرب نابلس

الأربعاء 19 مارس 2025 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجبر أكثر من 80 عائلة على ترك منازلها في مخيم العين غرب نابلس



نابلس/سما/

 قال نائب رئيس لجنة خدمات مخيم العين غرب مدينة نابلس ابراهيم شطاوي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أجبرت أكثر من 80 عائلة على النزوح من منازلها، خلال العدوان المستمر على المخيم.

وأضاف في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء: أن قوات الاحتلال تداهم منازل داخل المخيم وسط عمليات تفتيش وتدقيق في هويات المواطنين، وتجبرهم على الخروج من منازلهم، كما اعتقلت عددا منهم.

وذكر بأن عددا من النازحين لجأوا إلى أقارب لديهم في أحياء داخل المدينة، وبعضهم إلى المساجد، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي، وإغلاق كافة مداخل المخيم.

#نابلس #الاحتلال

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