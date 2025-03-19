الصليب الأحمر: العاملون في المجال الطبي يكافحون للتعامل مع عدد الضحايا المتزايد في غزة

غزة/سما/

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الأطباء يكافحون للتعامل مع العدد المتزايد من المصابين بسبب استئناف العمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة.



وجاء في بيان اللجنة: "أدى التوقف الأخير عن إمداد غزة بالمساعدات الإنسانية إلى تقلص الإمدادات الطبية بشكل كبير".



وأضاف: "يكافح العاملون في المستشفيات للتعامل مع الارتفاع الكبير في عدد الضحايا".

وفي 18 مارس، شنت القوات الإسرائيلية ضربات مكثفة على أهداف لحركة "حماس" في قطاع غزة.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الهجوم جاء نتيجة لرفض الحركة المقترحات التي طرحها الوسطاء خلال المفاوضات والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف.

وأكد نتنياهو أن هدف العملية في غزة هو تحرير جميع الرهائن.

وحملت حركة "حماس" إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية استئناف العمليات القتالية.

هذا، وارتفعت حصيلة ضحايا جولة التصعيد الأخيرة إلى أكثر من 430 قتيلا، فيما أصيب ما لا يقل عن 678 شخصا، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة.