  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو لتخليه عن الأسرى

الأربعاء 19 مارس 2025 08:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو لتخليه عن الأسرى



القدس المحتلة/سما/

تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء الأربعاء، قرب مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس الغربية، احتجاجًا على إقالة رئيس جهاز الشاباك والتخلي عن الأسرى في غزة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام عبرية.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن المتظاهرين أغلقوا شارع غزة في محيط مقر إقامة نتنياهو، رفضا لقرارات الحكومة، بما في ذلك استئناف القتال في غزة، وخطط إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، إضافة إلى رئيس جهاز الشاباك رونين بار.

 

ومنذ فجر الثلاثاء، كثفت إسرائيل فجأة جرائم إبادتها الجماعية بغارات جوية عنيفة وواسعة النطاق استهدفت المدنيين؛ ما أسفر عن “436 شهيدا وأكثر من 678 إصابة” حتى الأربعاء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

 

#اسرائيل #نتنياهو #غزة #القدس المحتلة

الأكثر قراءة اليوم

طحنون بن زايد يلتقي ترامب ويبحثان آفاق الشراكة الإستراتيجية

رئيس الأركان الإسرائيلي من رفح: نحن في عملية مستمرة ضد حركة “حماس” وملتزمون بإعادة كافة الرهائن الإسرائيليين

"كاتس" يهدد سكان غزة بالخراب: الإخلاء سيبدأ قريبًا وسنفتح أمامكم ابواب الهجرة لمن يرغب..

"هارتس" : إسرائيل هي من خرقت اتفاق غزة وليس “حماس” وما يهم نتنياهو عودة “بن غفير” للتصويت على الميزانية

40 ألف اسرائيلي مسلح: الكنيست تروج لقانون يسمح لحراس الأمن بأخذ أسلحتهم إلى منازلهم

قادة في جيش الاحتلال : استئناف الحرب على غزة يضر "إسرائيل" وخيانة للمقاتلين..

حكومة نتنياهو: إقالة رئيس الشاباك غدا والمستشار القضائية الاحد

الأخبار الرئيسية

9-20-730x438

أمريكا: الخطة المؤقتة لوقف إطلاق النار في غزة مطروحة لكن الفرصة “تتضاءل بسرعة”

trump-730x438

ترامب يتوعد الحوثيين: سيتم “القضاء عليهم تماما”

4-49-730x438

الجيش الإسرائيلي يعزل ضابطي احتياط رفضا المشاركة بإبادة بغزة

Screenshot-2025-03-19-at-10.46.36-AM-730x438

24 شهيدا إثر استهداف مسيرة إسرائيلية لبيت عزاء شمال غزة (فيديو)

67dac0e84c59b7345d65ffd3

الكنيست الإسرائيلي يحذر من حرب مع القاهرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية