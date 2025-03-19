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ترامب يتوعد الحوثيين: سيتم “القضاء عليهم تماما”

الأربعاء 19 مارس 2025 08:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يتوعد الحوثيين: سيتم “القضاء عليهم تماما”



واشنطن/سما/

 توعد دونالد ترامب الأربعاء المتمردين الحوثيين في اليمن الذي أعلنوا شن هجوم رابع خلال أيام على حاملة طائرات أمريكية ردا على ضربات استهدفتهم، وأكد أنه سيتم “القضاء عليهم تماما”.

وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروث سوشال أن “أضرارا كبيرة لحقت بالهمجيين الحوثيين وراقبوا كيف سيتدهور الوضع تدريجا. هذه ليست معركة متكافئة ولن تكون أبدا على هذا النحو. سيتم القضاء عليهم تماما”.

وبعيد ذلك، استهدفت ضربات أمريكية العاصمة اليمنية صنعاء ومعقل الحوثيين في شمال البلاد، بحسب وسائل إعلام تابعة للمتمردين.

وأضاف ترامب “تصلنا معلومات مفادها أنه رغم أن إيران قلصت وتيرة دعمها الشامل للحوثيين وعلى صعيد المعدات العسكرية، فإنها تواصل إمدادهم. على إيران أن توقف هذا الإمداد فورا. دعوا الحوثيين يصفوا حسابهم بمفردهم. في أي حال سيخسرون ولكن بهذه الطريقة سيخسرون سريعا”.

وأعلن ترامب الاثنين أنه سيحمل من الآن وصاعدا إيران “مسؤولية أي إطلاق نار” من جانب الحوثيين، مهددا طهران بأن العواقب ستكون “رهيبة”.

ومنذ نهاية الأسبوع الفائت تشنّ واشنطن حملة جوية ضدّ الحوثيين أسفرت السبت عن مقتل 53 شخصا وإصابة 98 آخرين، وفق المتمردين الذين قالوا إنهم ردّوا باستهداف حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر مرات عدة.

 

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