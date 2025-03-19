وزير الخارجية المصري يدعو لخطوتين حاسمتين بشأن غزة

القاهرة/سما/

نشر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مقالا في صحيفة The Hill الأمريكية حول الخطة العربية لإعادة إعمار غزة "في إطار حشد الدعم للخطة دوليا" بحسب بيان للخارجية المصرية الأربعاء.

وفي مقاله استعرض الوزير المصري الظروف الإنسانية الصعبة التي عانى منها الفلسطينيون في غزة على مدار 16 شهرا، مشيرا إلى أنه لابد من اتخاذ خطوتين حاسمتين للتعامل مع هذه الأزمة، هما تقديم خطة إنسانية شاملة تُخفف معاناة الفلسطينيين من خلال برامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى تقديم خارطة طريق سياسية تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل نهائي، تتوج بدولة فلسطينية مستقلة.

وقدم عبد العاطي عرضا لهاتين الخطوتين، مشيرا إلى وضع خطة متعددة المراحل في إطار زمني محدد لإعادة إعمار غزة، تتضمن ثلاث مراحل رئيسية تمتد من عام 2025 إلى عام 2030، مشيرا إلى أن الخطة حظيت بموافقة كاملة من 22 دولة عربية.

وتناول الوزير في مقاله تفاصيل مراحل الخطة الثلاث، والتي سيتيح اكتمالها توفير البنية التحتية الأساسية والمرافق الضرورية، وبحيث تصبح غزة جاهزة للاستثمارات العالمية في قطاعات مختلفة.

وأوضح أن الخطة وُضعت لضمان بقاء الفلسطينيين في وطنهم، مشددا على أن التحدي الهائل المتمثل في إعادة الإعمار في غزة يتطلب جهدا دوليا جماعيا بمشاركة عدد كبير من الشركات المشاركة في جميع مراحل إعادة الإعمار.

وأضاف: "لهذا السبب تستضيف مصر مؤتمرا دوليا حول إعادة إعمار غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية، حيث سيسعى لجمع التمويل من الدول المانحة والمؤسسات المالية لتنفيذ الخطة التي ستتطلب ما يقارب 53 مليار دولار".

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة فلسطينية جديدة لإدارة غزة يديرها تكنوقراط فلسطينيون غير تابعين لأي من الفصائل، وستكون مهامها الرئيسية حكم غزة وإدارة المساعدات الإنسانية والعمل لفترة انتقالية تمهد الطريق لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة،

ونوه بأن مصر ستبدأ في تدريب الآلاف من عناصر الشرطة الفلسطينية، مؤكدا ضرورة تقديم أفق سياسي يولد الأمل ويحقق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبحيث يتم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967.