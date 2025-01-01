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"حماس" تدعو إلى تصعيد المقاومة ردا على استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة وغزة

الأربعاء 19 مارس 2025 07:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تدعو إلى تصعيد المقاومة ردا على استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة وغزة



غزة/سما/

أصدرت حركة "حماس" بيانا وصفت فيه استمرار القوات الإسرائيلية بشن عملياتها العسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة بالجرائم المستمرة بحق المدنيين الفلسطينيين.


وأشار البيان إلى "المجازر المروعة التي تستهدف سكان القطاع، بالإضافة إلى استمرار الاعتداءات في مخيمات الضفة الغربية".

وذكرت الحركة أن آخر هذه العمليات كان فجر اليوم في مخيم العين غرب محافظة نابلس، حيث قُتل الشاب عدي عادل القاطوني خلال عملية نفذتها قوات إسرائيلية خاصة، مؤكدة أن القاطوني "اغتيل بصورة مباشرة"، واصفة الحادث بأنه جزء من سياسة "الإعدام الميداني" التي تتبعها القوات الإسرائيلية.

ودعت "حماس" الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس ومناطق الداخل الفلسطيني "أراضي عام 1948" إلى تصعيد التحركات الشعبية والمقاومة ضد "الاحتلال الإسرائيلي"، معتبرة ذلك ردا على "العدوان المتواصل".

كما طالبت الحركة الشباب الفلسطيني بمواصلة المواجهات مع القوات الإسرائيلية باستخدام كافة الوسائل المتاحة، مشددة على أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم أمام "آلة البطش الإسرائيلية".

المصدر: RT

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