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الشرطة الإسرائيلية: اعتقال 70 فلسطينيا يقيمون في إسرائيل بشكل غير قانوني

الأربعاء 19 مارس 2025 07:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الإسرائيلية: اعتقال 70 فلسطينيا يقيمون في إسرائيل بشكل غير قانوني



القدس المحتلة/سما/

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها ألقت القبض خلال الساعات الـ24 الأخيرة على 70 فلسطينيا يقيمون في إسرائيل بشكل غير قانوني.


وذكرت الشرطة في بيان أنه ألقت القبض على الفلسطينيين في عدة مواقع بالمدينة:

60 منهم كانوا على متن حافلة متجهة إلى الحرم القدسي، وتم توقيفهم عند تفتيش الحافلة.
4 تم ضبطهم في مواقع بناء في وادي حمص وحي نوف تسيون، وتم إغلاق مكان العمل لمدة 30 يوما.
3 كانوا يعملون في مغسلة سيارات في أورشليم القدس، من سكان الخليل وغزة، وتم توقيفهم مع صاحب العمل، كما تم إغلاق المغسلة لمدة 30 يوما.
اثنان تم توقيفهما في أزقة البلدة القديمة بعد الاشتباه في هوياتهما.
وقاصر (17 عاما) من سكان يهودا والسامرة أثار الشبهات.
وأكدت الشرطة "استمرار جهودها لضبط المقيمين غير القانونيين وأرباب العمل المخالفين، ضمن عملياتها لحفظ النظام والأمن".

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