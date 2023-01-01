استئناف الحرب على غزة تعمق الأزمة الإنسانية وتزيد من معاناة المدنيين في القطاع

غزة/سما/

فاقم استئناف القصف الإسرائيلي لغزة الأزمة الإنسانية المستمرة منذ أكتوبر 2023، حيث يعاني الفلسطينيون من نقص حاد في الغذاء والمياه والدواء وتدهور الظروف المعيشية.



%85 من مصادر المياه والصرف الصحي خرجت عن الخدمة كليا أو جزئيا في غزة:

جاء في بيان صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة المياه بقطاع غزة أن أكثر من 85% من مرافق وأصول المياه والصرف الصحي قد خرجت عن الخدمة بشكل كامل أو جزئي جراء تداعيات القصف الإسرائيلي على القطاع.

وأوضح البيان اليوم الأربعاء أن التقييمات الأولية للأضرار أظهرت حتى تاريخ وقف إطلاق النار أن أكثر من 85% من مرافق وأصول المياه والصرف الصحي قد خرجت عن الخدمة بشكل كامل أو جزئي، وتحتاج إلى إعادة تأهيل، بما يتجاوز 1.5 مليار دولار، وذلك فقط للمناطق التي تم حصر الأضرار فيها، ويشمل ذلك محطات معالجة الصرف الصحي، ومحطات تحلية المياه، ومحطات الضخ، والآبار، وخزانات المياه، وخطوط النقل الرئيسية، وشبكات المياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، ومختبرات الرقابة على المياه.

وأشار البيان إلى أن العدوان الإسرائيلي نسف جميع الجهود التي بذلتها الحكومة الفلسطينية وباستثمارات فاقت المليار دولار على مدى سنوات عديدة، لتفادي الكارثة التي كانت تحدق بغزة جراء ملوحة وتلوث 97% من مياه الخزان الجوفي المصدر المائي الوحيد هناك.



تناقص الإمدادات الأساسية ومخاطر على الأطفال مع استمرار إغلاق المعابر:

يهدد استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية بانهيار الوضع الإنساني بشكل كارثي في قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في القطاع كارثة إنسانية غير مسبوقة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وإغلاق جميع المعابر المؤدية من وإلى القطاع، ما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية والصحية إلى مستويات تنذر بالخطر الشديد.

وتسبب إغلاق المعابر ومنع إدخال الوقود في توقف عشرات المخابز، ما أدى إلى انخفاض كميات الخبز المتوفرة للسكان في القطاع.

وفي ذات السياق ذكر برنامج الأغذية العالمي أن إغلاق المعابر المؤدية إلى غزة أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار، وقد ارتفع سعر غاز الطهي هذا الشهر بنسبة تصل إلى 200% مقارنة بشهر فبراير، وأصبح متاحا فقط في السوق السوداء.

وأفاد شركاء الأمم المتحدة بنقص السيولة النقدية في غزة وأصبح أصحاب المتاجر غير قادرين على جلب البضائع أو دفع مستحقات الموردين، ويزداد هذا الوضع سوءا في شمال غزة وخان يونس.



الأطفال في خطر والإمدادات عالقة على بعد عشرات الكيلومترات فقط خارج القطاع:

قالت منظمة اليونيسف إن كميات كبيرة من الإمدادات الأساسية عالقة على بعد عشرات الكيلومترات فقط خارج القطاع، بما في ذلك 20 جهاز تنفس صناعي لوحدات العناية المركزة لحديثي الولادة وأكثر من 180 ألف جرعة من اللقاحات الروتينية الأساسية للأطفال كافية لتطعيم وحماية 60 ألف طفل دون سن الثانية بشكل كامل.

وأكدت اليونيسف على ضرورة السماح بدخول هذه الإمدادات الصحية المنقذة للحياة.

واستأنفت إسرائيل فجر الثلاثاء عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

وتسبب القصف الإسرائيلي، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، بمقتل أكثر من 400 فلسطيني وإصابة أكثر من 560 آخرين في غارات إسرائيلية على غزة بعد إعلان حكومة بنيامين نتنياهو استئناف الحرب على القطاع، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.