آلاف الإسرائيليين يخرجون في مظاهرات حاشدة بالقدس ضد حكومة نتنياهو (فيديو)

القدس المحتلة/سما/

شارك آلاف الإسرائيلين في احتجاج مناهض للحكومة وأغلقوا المدخل الرئيسي لمدينة القدس متجهين نحو مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



وقالت صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" إن المتظاهرين يعترضون على مساعي الحكومة لإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، والتخلي عن الأسرى واستئناف القتال في غزة.

وقالت قائدة الاحتجاج، شيكما بريسلر، للمشاركين في الاحتجاج: "حان الوقت لإنهاء هذا الجنون قبل أن نفقد أحدا لننقذه، وقبل أن نفقد بلدنا".

وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت ناشطا بارزا مناهضا للحكومة في القدس صباح اليوم الأربعاء أثناء صراخه ضمن مكبر صوت عبر الشارع على الجانب الآخر من المنزل الخاص لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأشارت الشرطة إلى أن الناشط هو العميد المتقاعد في سلاح الجو الإسرائيلي يدعى أمير هاسكل.

*עשרות אלפים נוהרים לירושלים! מצילים את החטופים, מצילים את ישראל! ארוע מתמשך שרק מתחיל!*

*עשרות ארגוני מחאה ומוקדים מקומיים התאגדו לרגע שלא נראה כמותו – מאבק אזרחי נחוש, גדול ומתמשך, שמטרתו אחת: לשנות את המציאות.* pic.twitter.com/jn0o7aVmBn — Milane haran (@MilaneHaran) March 19, 2025



وكانت المعارضة الإسرائيلية دعت يوم أمس الثلاثاء إلى تصعيد الاحتجاجات والتظاهر ضد قرار حكومة نتنياهو استئناف الحرب على غزة، في حين قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين إنها "تشعر بالصدمة والغضب والرعب بسبب التفكيك المتعمد لعملية إعادة أحبائنا من الأسر".