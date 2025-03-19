  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الجيش الأمريكي يتهم "الحوثيين" بسرقة مخزون برنامج الأغذية العالمي في صعدة

الأربعاء 19 مارس 2025 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الأمريكي يتهم "الحوثيين" بسرقة مخزون برنامج الأغذية العالمي في صعدة



صنعاء/سما/

اتهمت القيادة المركزية الأمريكية "الحوثيين" بالاستيلاء على مخزون الغذاء التابع لبرنامج الأغذية العالمي من مستودعه في محافظة صعدة شمالي اليمن.


وقالت القيادة المركزية الأمريكية أمس الثلاثاء في حسابها على منصة "إكس": "يحتوي هذا المستودع على أكثر من 2.5 مليون كيلوغرام من السلع المخصصة للمدنيين اليمنيين".

وأشارت إلى أن "هذا الاستيلاء غير القانوني على مساعدات برنامج الأغذية العالمي سيزيد من عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى الشعب اليمني".

وأضافت: "يعد هذا مثال آخر على التجاهل التام واللامسؤول من جانب الحوثيين لمعاناة الشعب اليمني، وعدوانهم المستمر على العمليات الإنسانية التي تهدف إلى مساعدة المحتاجين".


وذكرت القيادة بأن "الحوثيين يواصلون انتهاك القانون الإنساني الدولي وتعريض عمال الإغاثة والشعب اليمني للخطر. إنهم لا يهتمون بمصلحة اليمنيين على الإطلاق".

وفي 10 فبراير الماضي، أعلنت الأمم المتحدة تعليق أعمالها في محافظة صعدة، على إثر قيام سلطات الأمر الواقع باحتجاز 8 موظفين أمميين إضافيين.

المصدر: RT

#الجيش الامريكي #الحوثيون

الأكثر قراءة اليوم

طحنون بن زايد يلتقي ترامب ويبحثان آفاق الشراكة الإستراتيجية

رئيس الأركان الإسرائيلي من رفح: نحن في عملية مستمرة ضد حركة “حماس” وملتزمون بإعادة كافة الرهائن الإسرائيليين

"كاتس" يهدد سكان غزة بالخراب: الإخلاء سيبدأ قريبًا وسنفتح أمامكم ابواب الهجرة لمن يرغب..

"هارتس" : إسرائيل هي من خرقت اتفاق غزة وليس “حماس” وما يهم نتنياهو عودة “بن غفير” للتصويت على الميزانية

40 ألف اسرائيلي مسلح: الكنيست تروج لقانون يسمح لحراس الأمن بأخذ أسلحتهم إلى منازلهم

قادة في جيش الاحتلال : استئناف الحرب على غزة يضر "إسرائيل" وخيانة للمقاتلين..

حكومة نتنياهو: إقالة رئيس الشاباك غدا والمستشار القضائية الاحد

الأخبار الرئيسية

trump-730x438

ترامب يتوعد الحوثيين: سيتم “القضاء عليهم تماما”

4-49-730x438

الجيش الإسرائيلي يعزل ضابطي احتياط رفضا المشاركة بإبادة بغزة

Screenshot-2025-03-19-at-10.46.36-AM-730x438

استشهاد 14 فلسطينيا إثر استهداف مسيرة إسرائيلية لبيت عزاء شمال غزة (فيديو)

67dac0e84c59b7345d65ffd3

الكنيست الإسرائيلي يحذر من حرب مع القاهرة

67daa7c94c59b733324f609d

كارثة إنسانية تهدد قطاع غزة.. المجاعة والدمار يحاصران أكثر من 2.4 مليون فلسطيني

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية