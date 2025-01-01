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شرطة الاحتلال تعتقل ناشطا بارزا مناهضا للحكومة أمام منزل نتنياهو

الأربعاء 19 مارس 2025 07:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة الاحتلال تعتقل ناشطا بارزا مناهضا للحكومة أمام منزل نتنياهو



القدس المحتلة/سما/

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ناشطا بارزا مناهضا للحكومة في القدس صباح الأربعاء أثناء صراخه ضمن مكبر صوت عبر الشارع على الجانب الآخر من المنزل الخاص لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.


وأشارت الشرطة إلى أن الناشط هو العميد المتقاعد في سلاح الجو الإسرائيلي يدعى أمير هاسكل، وفق ما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وصرخ هاسكل متهما رئيس الوزراء بـ"قتل وقف إطلاق النار وإهدار فرصة إنقاذ الرهائن، قبل ان تصادر الشرطة مكبر صوته وتقتاده إلى مركز شرطة موريا.

ويأتي اعتقال هاسكل قبل مظاهرات مقررة تنطلق من حي جفعات رام وسط القدس إلى منزل نتنياهو في وقت لاحق من بعد ظهر اليوم.

وتأتي المسيرة بعد مشاركة حوالي 40 ألف شخص في مسيرة بتل أبيب الليلة الماضية ضد خطط الحكومة لإقالة رئيس جهاز الأمن العام(الشاباك) بونين بار واستئناف الضربات في غزة.

وكانت المعارضة الإسرائيلية دعت يوم أمس الثلاثاء إلى تصعيد الاحتجاجات والتظاهر ضد قرار حكومة نتنياهو استئناف الحرب على غزة، في حين قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين إنها "تشعر بالصدمة والغضب والرعب بسبب التفكيك المتعمد لعملية إعادة أحبائنا من الأسر".

كما أثار قرار نتنياهو بالموافقة على عودة جميع وزراء حزب "عوتسما يهوديت" إلى مناصبهم، وعلى رأسهم إيتمار بن غفير، انتقادات واسعة.

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