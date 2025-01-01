لابيد يدعو إلى التظاهر ضد حكومة نتنياهو

القدس المحتلة/سما/

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إلى الخروج إلى الشوارع والتظاهر ضد حكومة بنيامين نتنياهو وقال إنه ليس لديه خطوط حمراء، وأن الحل الوحيد بأن يتوحد الشعب بأكمله ضد الحكومة.



وكتب لابيد عبر منصة "إكس": "هذه الحكومة لا تتوقف عند أي حدود، الحل الوحيد هو الوحدة، ولكن ليس وحدة صامتة ولا وحدة مستسلمة، ولا وحدة مزيفة، بل وحدة شعب بأكمله يجتمع ويقول: كفى! أناديكم جميعا – هذه لحظتنا، هذا مستقبلنا، هذا بلدنا. اخرجوا إلى الشوارع".



وكانت المعارضة الإسرائيلية دعت يوم أمس الثلاثاء إلى تصعيد الاحتجاجات والتظاهر ضد قرار حكومة نتنياهو استئناف الحرب على غزة، في حين قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين إنها "تشعر بالصدمة والغضب والرعب بسبب التفكيك المتعمد لعملية إعادة أحبائنا من الأسر".

كما أثار قرار نتنياهو بالموافقة على عودة جميع وزراء حزب "عوتسما يهوديت" إلى مناصبهم، وعلى رأسهم إيتمار بن غفير، انتقادات واسعة.

وعلق زعيم تحالف الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان قائلا: "بن غفير هو رئيس حكومة نتنياهو، الرجل الذي أذل نتنياهو عندما جره مريضا للتصويت في الكنيست فرض عليه إعادته إلى الحكومة كبطل".

وأضاف: "بن غفير ليس القوي بل نتنياهو هو الضعيف ببساطة"، معتبرا أن "إسرائيل في أيدي حكومة متطرفة وفاسدة لكننا سننقذها".

فيما أكدت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا أن الالتماسات السابقة ضد توليه وزارة الأمن القومي ستتم مراجعتها من جديد.