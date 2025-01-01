حكومة نتنياهو: إقالة رئيس الشاباك غدا والمستشار القضائية الاحد

القدس المحتلة/سما/

تدرس الحكومة الإسرائيلية عقد اجتماع غدًا الخميس لمناقشة إقالة رئيس الشاباك رونين بار.

وفي ختام الاجتماع الذي عُقد أمس، بشأن عودة وزراء حزب "عوتسما يهوديت" ، عُقدت مشاورات، وطُرحت إمكانية عقد الاجتماع الذي سيُطرح فيه موضوع إقالة بار، على أن يُؤجّل النقاش حول إقالة المستشارة القضائية إلى الأحد المقبل.

وأبلغت المستشارة القضائية نتنياهو، أمس، بأنه طالما أن تحقيق الشاباك ضد موظفين في مكتب رئيس الحكومة مستمر، فإن ثمة شكا إذا كان بإمكانه عقد اجتماع للحكومة من أجل إقالة بار، وأن على نتنياهو أن يحصل على توصية من لجنة التعيينات في المناصب الرفيعة، ولذلك ليس بالإمكان عقد اجتماع الحكومة لبحث إقالة رئيس الشاباك.

ويرجح أن المستشارة القضائية لن تتمكن من منع عقد اجتماع الحكومة، لكن يتوقع تقديم التماسات إلى المحكمة العليا ضد الحكومة بعد مصادقتها على إقالة بار، ومطالبة المحكمة بإلغاء قرار الحكومة.

ومن الجدير بالذكر أن بن غفير وضع ثلاثة شروط لعودته إلى الحكومة، وهي: إقالة رئيس الشاباك، وإقالة المستشار القضائية للحكومة، والعودة إلى القتال. في الواقع، تجري الآن كل هذه الإجراءات الثلاثة ــ ولكن الطريق إلى الإكمال النهائي لإجراءات العزل لا يزال طويلاً، ويتضمن التماسات ناجحة في المحكمة العليا، فضلاً عن جلسات الاستماع التي من المفترض أن تعقدها لجنة التعيينات العليا في كلتا الحالتين.بحسب صحيفة يديعوت احرنوت