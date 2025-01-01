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الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم

الأربعاء 19 مارس 2025 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم



القدس المحتلة / سما/

واصل جيش الاحتلال عدوانه على طولكرم ومخيميها منذ نحو شهرين، وأجبر الاهالي على اخلاء منازلهم بالقوة.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية، وأبلغ حارتي الحدايدة والمطار في مخيم طولكرم بإخلاء منازلهم حتى الساعة 12 ظهرا.

ونزح الالاف من مخيم طولكرم الأيام الماضية ليصبح شبه فارغ من سكانه، حيث ينتشر جنود الاحتلال بشكل مكثف في الحارات والمنازل الفارغة التي حوّلوها الى ثكنات عسكرية وأماكن لنشر القناصة، اضافة الى مداهمة المحال التجارية والمؤسسات والمساجد وتخريب وسرقة مقتنياتها.

كما واصل جيش الاحتلال هدم المنازل في مخيم نور شمس، وتدمير البنية التحتية. واستولى على عدة منازل في حارة جبل النصر.

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