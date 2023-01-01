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الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة المجازر الإسرائيلية في القطاع إلى 436 شهيدا و678 مصابا

الأربعاء 19 مارس 2025 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة المجازر الإسرائيلية في القطاع إلى 436 شهيدا و678 مصابا



غزة / سما/

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا المجازر التي ترتكبها إسرائيل منذ فجر الثلاثاء إلى 436 شهيدا و678 مصابا.
وأوضحت الوزارة في إنفوغرافيك نشرته عبر قناتها على تليغرام، أن “عدد الشهداء منذ فجر الثلاثاء بلغ 436، فيما بلغ عدد المصابين 678”.
وأضافت أن “عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بلغ 49547، فيما بلغ عدد المصابين 112719”.
وفجر الثلاثاء، صعدت إسرائيل بشكل مفاجئ جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، بشن غارات جوية مكثفة شملت معظم مناطق قطاع غزة، واستهدفت المدنيين وقت السحور.

ويعد هذا الهجوم أكبر خرق لاتفاق لوقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي.
ويضاف هذا العدوان إلى سلسلة طويلة من الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع، ما يزيد حجم المأساة الإنسانية ويُعمّق الأزمة التي يعيشها الفلسطينيون بغزة تحت وطأة الحصار الخانق.
وكثفت إسرائيل جرائم حرب الإبادة في ظل وضع إنساني ومعيشي بالغ الصعوبة، وانعدام للوقود في جميع محافظات قطاع غزة، بسبب غلقها للمعابر.

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