الأوقاف تعلن نتائج قرعة الحج للمحافظات الشمالية

رام الله/سما/

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية، محمد نجم، اليوم الأربعاء، عن نتائج قرعة الحج لموسم 1446هـ / 2025 للمحافظات الشمالية، التي أجريت بحضور أعضاء لجنة الحج المشكلة بقرار من مجلس الوزراء، والكوادر الفنية المسؤولة عن تنفيذ القرعة إلكترونيًا، ومديري الأوقاف، وممثلي شركات الحج والعمرة، وشخصيات رسمية واعتبارية.

وقال نجم: "لقد تجاوز عدد المواطنين المسجلين لقرعة الحج هذا العام 21 ألف حاج، موزعين على أكثر من 450 تجمعًا سكانيًا معتمدًا، وهو ما يعكس الإقبال الكبير على أداء فريضة الحج".

وأضاف: "حرصنا هذا العام على تحديد رسوم الحج بثلاثة مستويات، بحيث يتمكن كل حاج من اختيار ما يناسب إمكانياته، وعلى جميع من وقعت عليهم القرعة استكمال إجراءات التسجيل ودفع الرسوم كاملة ابتداءً من يوم الخميس 20-3-2025 وحتى نهاية دوام يوم الخميس 27-3-2025".

وستعلن الوزراة أسماء الحجاج المقبولين عبر موقعها.

مستويات رسوم الحج:

-السكن الثنائي في فندق الفيحاء – 3,817 دينارًا أردنيًا.

- السكن الثلاثي في فندق رمادا التيسير – 3,370 دينارًا أردنيًا.

- السكن الثلاثي في فندق الأرض المتميزة – 3,320 دينارًا أردنيًا.

وأكد نجم أن جميع الفائزين بالقرعة عليهم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني أو مديريات الأوقاف، والدفع عبر البنوك المعتمدة، موضحًا أن إجراءات استكمال التسجيل تتم على النحو التالي:

1- التسجيل عبر الموقع الإلكتروني tawaf.ps أو عبر مديريات الأوقاف.

2- الحصول على وصل الدفع (فيشة) من الموقع أو المديرية.

3- التوجه إلى أحد البنوك المعتمدة للدفع، وهي:

البنك الإسلامي الفلسطيني، والبنك الإسلامي العربي، ومصرف الصفا أو يمكن الدفع عبر تطبيق "حكومتي".

4-بعد الدفع، تصل للحاج رسالة تأكيد التسجيل، ليتمكن بعدها من اختيار الشركة المؤهلة عبر الموقع الإلكتروني وتسليم جواز سفره لها.

معايير القرعة للموسم الحالي

وأشار نجم إلى أنه تم اعتماد محددات جديدة للقرعة هذا الموسم، تشمل تخصيص 70٪ من المقاعد للمواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا، وللمواطنين الذين تكرر تسجيلهم أكثر من ثلاث مرات، وذلك لضمان منح الفرصة لمن لم يحالفهم الحظ في الأعوام السابقة، مع مراعاة كبار السن الذين انتظروا طويلًا لأداء هذه الفريضة.

ترتيبات النقل والإقامة

وفيما يتعلق بنقل الحجاج، أوضح نجم أنه تم تحديد نقاط تجمع في المحافظات لنقل الحجاج إلى مدينة أريحا، حيث ستتم استضافتهم في مدينة الرئيس محمود عباس للحجاج قبل توجههم إلى غور نمرين استعدادًا لمغادرة الأراضي الفلسطينية.

كما حرصت الوزارة على توفير حافلات VIP لضمان راحة الحجاج أثناء رحلتهم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى تخصيص ورش فنية متنقلة لمرافقة القوافل ومعالجة أي أعطال قد تحدث خلال الطريق.

وأوضح نجم أن الوزارة، وبتوجيهات من رئيس الوزراء محمد مصطفى، أكملت جميع ترتيبات الحج مبكرًا، حيث تم توقيع بروتوكول الحج مع وزارة الحج السعودية لضمان تنفيذ كافة الإجراءات بسلاسة.

وأضاف: "عملنا على تطوير الخدمات المقدمة للحجاج، سواء فيما يتعلق بالسكن، أو وسائل النقل، أو الأسعار، أو الترتيبات داخل المشاعر المقدسة، لضمان أفضل رحلة لحجاجنا خلال أداء مناسكهم".