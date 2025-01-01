جماعة “أنصار الله” تتبنى هجومًا رابعًا على حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر

صنعاء/ وكالات/

أعلنت جماعة “أنصار الله” فجر الأربعاء أنّهم أطلقوا صواريخ كروز وطائرات مسيّرة مفخّخة باتجاه حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر، في رابع هجوم من نوعه يتبنّونه خلال 72 ساعة، وذلك ردّا على الضربات العسكرية الأميركية التي تستهدفهم.

وقال المتحدّث باسم الجماعة العميد يحيى سريع في بيان إنّ قواته رصدت “تحرّكات عسكرية معادية في البحر الأحمر استعدادا لشنّ هجوم واسع على بلدنا”.

وأضاف أنّ الجماعة أطلقت “ردّا على ذلك عددا من الصواريخ المجنّحة والطائرات المسيّرة استهدفت حاملة الطائرات الأميركية +يو أس أس هاري ترومان+ وعددا من القطع الحربية المعادية، ما أدّى إلى إحباط وإفشال ذلك الهجوم”.

وأكّد سريع أنّ “هذا الاستهداف لحاملة الطائرات الأميركية هو الرابع خلال 72 ساعة”.

وجاء إعلان “أنصار الله” عن هذا الاستهداف الرابع بعدما قالت وسائل إعلام تابعة لهم إنّ الولايات المتحدة شنّت ليل الثلاثاء غارات جديدة على مناطق خاضعة لسيطرتهم.

وأتى هذا القصف الأميركي بعيد إطلاق الجماعة صاروخا باتجاه الدولة العبرية اعترضته بنجاح دفاعاتها الجوية قبل أن يدخل أجواءها، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وكان هذا أول هجوم صاروخي يستهدف إسرائيل من اليمن منذ بدء الهدنة بين الدولة العبرية وحركة حماس في غزة في 19 كانون الثاني/يناير.

وحصل هذا التصعيد بعيد سلسلة ضربات إسرائيلية كثيفة على قطاع غزة.

ومنذ نهاية الأسبوع الفائت تشنّ واشنطن حملة جوية ضدّ الجماعة أسفرت السبت عن استشهاد 53 شخصا وإصابة 98 آخرين، وفق الجماعة التي قالت إنهم ردّوا باستهداف حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر مرات عدة.